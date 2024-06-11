Песьяков рассказал, считает ли он себя легендой «Ростова»

Экс-голкипер «Ростова» Сергея Песьяков ответил на вопрос о том, считает ли он себя легендой донской команды. Вратарь выступал за «Ростов» с 2017 по 2024 год.

Песьяков признался, что считает легендами Александра Гацкана, Тимофея Качалёва и других футболистов, которые провели много матчей за клуб и играли в Лиге чемпионов.

— Я не могу про себя так сказать. Если бы я провел в «Ростове» еще два года, может быть, ответил бы по-другому, — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

За всё время пребывания в «Ростове» (2012, 2017-2024) Песьяков провел 182 поединка, пропустил 234 гола и 50 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.