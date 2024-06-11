Спортивный юрист: «Слова Песьякова могут рассматриваться в рамках уголовного права»

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев отреагировал на высказывания бывшего вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

Напомним, ранее 35-летний футболист, комментируя свою ошибку в игре против «Зенита», позволил себе некорректное высказывание о возможном финансовом вознаграждении от петербургского клуба.

«Действует статья 184 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Поэтому любые высказывания на этот счёт могут рассматриваться в рамках как спортивного права, так и, в определённых случаях, в рамках уголовного права», — цитирует Алексеева Vprognoze.ru.

Следующий сезон Песьяков проведёт в самарских «Крыльях Советов». Ранее, помимо «Ростова», вратарь также выступал за московский «Спартак».