Стало известно, в каком городе пройдёт матч за Суперкубок России.

По информации «Чемпионата», в этом году трофей будет разыгран в Волгограде. Сообщается, что такое решение было принято по финансовым соображениям, ведь Волгоград стал самым прибыльным вариантом из тех, кто подал заявку на принятие матча. При этом отмечается, что командам будет удобно добираться до Волгограда.

Игра за Суперкубок России состоится 13 июля. Участниками матча станут санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Стоит отметить, что для кубанского клуба это будет первая попытка завоевать Суперкубок страны.