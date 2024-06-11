Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 26-летнего нападающего Дмитрия Воробьёва из «Оренбурга» в московский «Локомотив».

- Я считаю, «Локомотив» вообще молодцы в плане того, что они точечно приобретают футболистов приличного уровня. Воробьёв достаточно сильный нападающий. Не знаю, почему он не попал в «Динамо», ведь Личка его прекрасно знает. Или в другую команду повыше уровнем. «Локомотив» приобрёл и молодого, и в то же время довольно опытного игрока, который понадобится команде.

Клубы начали готовиться к тому, чтобы в новом сезоне дать бой «Зениту». На сегодняшний день «Локомотив» управляется хорошим контингентом специалистов, селекция там осуществляется грамотная. В наше непростое время, когда к нам не едут сильные иностранцы, «Локомотив» укрепляется хорошими футболистами российского происхождения. Сравните процентное соотношение легионеров и россиян в составах «Локомотива» и «Зенита» – вы удивитесь, какая разница большущая, – сказал Стипиди.

Дмитрий Воробьёв подписал контракт с «Локомотивом» на три сезона.