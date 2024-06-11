Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок в ближайшее время перейдёт в «Зенит». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, «Зенит» активирует опцию выкупа Латышонка, которая прописана в контракте вратаря. Сообщается, что «сине-бело-голубые» заплатят балтийцам десять миллионов рублей (105 тысяч евро).

Журналист отмечается, что Латышонок долго сомневался о переезде в Санкт-Петербург, но в итоге дал добро, отказавшись от большого по меркам ФНЛ контракта с «Балтикой».

В минувшем сезоне 25-летний Латышонок провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз смог оставить свои ворота на замке.