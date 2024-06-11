Друг Вендела заявил, что футболист не покинет «Зенит»

Друг полузащитника «Зенита» Вендела сообщил, что бразильский футболист не покинет петербургский клуб в летнее трансферное окно.

«Никуда он не уйдёт! Он недавно продлил контракт. Вам же говорили», — цитирует друга Вендела журналист Иван Карпов.

В минувшем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильского футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2027 года.

Напомним, Вендел защищает цвета «Зенита» с осени 2020 года. Ранее он выступал за лиссабонский «Спортинг» и бразильский «Флуминенсе».