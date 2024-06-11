Агент Сафонов: «Европейцы в Россию не особо едут»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, стоит ли ожидать в РПЛ футболистов из Европы.

Сафонов отметил, что российским клубам будет сложно пригласить игроков, блеснувших на предстоящем чемпионате Европы.

«Более реален вариант, что заберут легионеров, которые поедут из РПЛ на Евро. К нам едут латиноамериканцы, бразильцы, аргентинцы. Европейцы в Россию не особо едут. Если Вернблум извинялся, что за ЦСКА играл, то это такая дурь… Может, кто-то из белорусов приедет», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Также агент предположил, что именитый российский нападающий Артём Дзюба продолжит карьеру в «Пари НН» или «Химках».

Напомним, чемпионат Европы состоится в период с 14 июня по 14 июля в Германии.