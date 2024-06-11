Агент Сафонов рассказал, какие позиции нужно укрепить «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился комментарием о том, на какие позиции «Динамо» нужно искать новых игроков.

«Динамо» надо менять всю заднюю линию. И с вратарями тяжело. Динамовцы 100 процентов будут покупать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что «Динамо» не помешал бы новый нападающий.

Стоит сказать, что Сафонов является агентом 21-летнего форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Минувший розыгрыш Российской премьер-лиги «Динамо» завершило на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 56 очков в 30 турах. До чемпионского титула команде Марцела Лички не хватило всего одного балла.