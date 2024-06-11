Угаров: «Динамо» теперь не «светит» ничего»

Бывший игрок «Динамо» Денис Угаров оценил шансы «бело-голубых» в будущем выиграть чемпионский титул.

Напомним, в минувшем сезоне динамовцы упустили чемпионство в заключительном 30-м туре РПЛ, проиграв «Краснодару» (0:1).

По мнению Угарова, такого хорошего шанса завоевать титул у «бело-голубых» больше не будет.

«Динамовцам теперь не «светит» ничего. Кто-то уйдёт, кто-то придёт, и всё поменяется. Чтобы команда побеждала, нужен стабильный состав, игра на высоком уровне на протяжении нескольких сезонов», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

Отметим, что в последний раз «Динамо» выигрывало внутренний чемпионат в 1976 году.