Агент Сафонов считает, что «Спартак» будет искать нападающего

Известный агент Алексей Сафонов высказался о трансферных целях «Спартака» этим летом.

«Спартак» наверняка будет искать форварда, придет Станкович и будет смотреть, кто останется, а кто нет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

При этом агент считает, что основная проблема «Спартака» сейчас не в усилении, а в трудоустройстве игроков, ведь сейчас у команды слишком большая обойма.

Напомним, летнее трансферное окно в России откроется 14 июня и продлится до 5 сентября.

Минувший сезон Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.