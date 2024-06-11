Мостовой отреагировал на возможное назначение Слишковича в «Химки»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Владимира Слишковича главным тренером «Химок».

Ранее сообщалось, что руководство подмосковного клуба решило уволить Андрея Талалаева и может пригласить Слишковича.

«Когда Слишкович уходил из «Спартака», я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано», — цитирует Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что при Слишковиче в «Спартаке» было все хорошо, но до него над клубом два года издевался посторонний человек.

Напомним, Слишкович исполнял обязанности наставника «Спартака» с апреля по май. Под его руководством «красно-белые» ни разу не проиграли в шести матчах РПЛ.