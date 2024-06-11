Юран не понимает, как Абаскаль мог попасть в «Спартак»

Российский тренер Сергей Юран высказался о бывшем наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика? Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, испанский тренер возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. В апреле Абаскаль был отправлен в отставку. «Красно-белые» завершали сезон с Владимиром Слишковичем, под руководством которого финишировали на пятой строчке в РПЛ.

С нового сезона новым главным тренером «Спартака» станет 45-летний Деян Станкович.