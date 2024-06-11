Юран высказался о новом главном тренере «Спартака»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост рулевого московского «Спартака».
«На Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! Станкович выиграл чемпионат Сербии, но там всего два клуба, которые претендуют на золото. Но Станковича все равно зовут в российский топ-клуб», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».
О назначении Станковича было объявлено в начале текущего месяца. Стороны подписали трудовое соглашение на два года.
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