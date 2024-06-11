Юран высказался о новом главном тренере «Спартака»

«На Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! Станкович выиграл чемпионат Сербии, но там всего два клуба, которые претендуют на золото. Но Станковича все равно зовут в российский топ-клуб», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».