Центральный нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком команды в сезоне-2023/24. Об этом сообщает официальный телеграм-канал кубанского клуба.

За Кордобу проголосовали 32,83% болельщиков. На второй позиции оказался полузащитник Эдуард Сперцян (23,71%), а тройку замкнул вратарь Матвей Сафонов (17,55%).

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Кордоба принял участие в 27 матчах, в которых забил 15 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Напомним, «Краснодар» завершил прошедший розыгрыш чемпионата России на второй позиции, отстав от «Зенита» на один балл.