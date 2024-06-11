Стало известно, кто рекомендовал Песьякова в «Спартак»

Минувшей зимой экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков мог оказаться в московском «Спартаке». Ранее об этом рассказал сам голкипер.

Как утверждает телеграм-канал «Дай ударитЬ», столичный клуб хотел подписать 35-летнего Песьякова по рекомендации Артёма Реброва, который в настоящий момент занимает пост технического координатора команды.

По словам Песьякова, «Спартак» приглашал его только в качестве второго вратаря, но такой вариант футболиста не устроил.

После окончания минувшего сезона Песьяков решил не продлевать трудовой договор с «Ростовом» и покинул клуб свободным агентом. С нового сезона игрок будет защищать цвета «Крыльев Советов».