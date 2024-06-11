Червиченко: «Кто-то в «Химках» поверил в Слишковича»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера подмосковных «Химок».
«Если правда, что в «Химках» хотят попробовать Слишковича… Видите, иногда эмоциональные вещи срабатывают. Кто-то в него поверил. Возня всегда происходит. Все борются за место под солнцем», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
Ранее в прессе появилась информация, что Андрея Талалаева могут уволить с поста наставника «Химок». В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла Мелбет-Первую лигу и поднялась в Премьер-лигу.
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