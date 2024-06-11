Песьяков подтвердил интерес со стороны «Рубина»

Новичок самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что получал предложение от казанского «Рубина».

«Почему выбрал именно «Крылья Советов»? На тот момент это было единственное предложение», — заявил Песьяков «РБ Спорту».

При этом футболист отметил, что уже после заключения контракта с «Крыльями» на него вышел «Рубин», который очень хотел видеть его в составе.

В минувшем сезоне чемпионата России 35-летний Песьяков провел 23 матча, в которых пропустил 36 голов и шесть раз смог оставить свои ворота на замке.

Стоит сказать, что Песьяков выступал за «Ростов» с 2017 по 2024 год.