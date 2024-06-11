Агент рассказал, в каком чемпионате хочет продолжить карьеру Тюкавин

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, какой топ-чемпионат является приоритетным для его клиента.

«Он хочет в серьезный клуб, который находится хотя бы в первой шестерке. Есть какие-то предложения из Португалии, но хотелось бы Испанию, Германию, Францию», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Агент отметил, что, конечно, все хотят в Англию, но сейчас там сложная ситуация.

В прошедшем сезоне 21-летний Тюкавин забил 17 голов и записал в свой актив десять голевых передач в 38 встречах.

Ранее представитель Тюкавина рассказал, из каких стран у игрока есть предложения.