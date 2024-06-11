Песьяков мог зимой вернуться в «Спартак»

Новичок «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что зимой мог оказаться в московском «Спартаке».

«Сразу сказали, что ты играть не будешь. Если ситуация сложится, то да. Роль сразу обозначают: просто помогаешь в раздевалке, даешь пример всем в тренировочном процессе», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что после нескольких лет на скамейке «Спартака» он вряд ли бы нашел себе новый клуб, а он пока не собирается заканчивать и хочет еще поиграть.

После окончания минувшего розыгрыша чемпионата России Песьяков принял решение не продлевать контракт с «Ростовом». Футболист на правах свободного агента присоединился к «Крыльям Советов».