«Ливерпуль» хотел подписать Юрана

«Именно в «Ливерпуль» я должен был уезжать из киевского «Динамо». Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось, полетел в Лиссабон. «Бенфика» предложила больше денег», - передает слова экс-форварда сборной России «Спорт-Экспресс».