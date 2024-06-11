«Ливерпуль» хотел подписать Юрана

Бывший российский нападающий Сергей Юран рассказал о несостоявшемся трансфере в английский «Ливерпуль».
«Именно в «Ливерпуль» я должен был уезжать из киевского «Динамо». Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось, полетел в Лиссабон. «Бенфика» предложила больше денег», - передает слова экс-форварда сборной России «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент Юран является футбольным тренером. Его последним местом работы был клуб «Пари НН», выступающий в Российской премьер-лиге.
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