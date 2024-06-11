Агент Тюкавина: «Есть предложения из Испании и Германии»

Алексей Сафонов, представитель форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о предложениях из Европы.

«Есть предложение из Испании, есть из Германии. Но я не хочу об этом говорить, трансферные дела любят тишину», — заявил агент «РБ Спорту».

При этом Сафонов отметил, что не стоит верить слухам про Англию, ведь сейчас есть проблемы для получения разрешения на работу. Кроме того, англичанам тяжело переводить деньги в Россию, отметил агент.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Ранее агент рассказал, что Тюкавина хотели купить «Спартак» и «Зенит».