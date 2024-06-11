Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов погасил задолженность по алиментам. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, после выплаты алиментов с 25-летнего вратаря был снят запрет на выезд из России. Утверждается, что в ближайшее время «ПСЖ» официально объявит о трансфере россиянина.

Напомним, ранее сообщалось о договоренности между «ПСЖ» и Сафоновым о заключении контракта на пять лет. По данным СМИ, покупка голкипера обойдется французскому гранду в 20 миллионов евро. Данный трансфер станет самым прибыльным в истории кубанского клуба.