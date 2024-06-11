«Спартак» и «Зенит» хотели купить Тюкавина

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о предложениях со стороны клубов РПЛ.

«Предложения были, но он не хотел менять «Динамо» на другой клуб в России», — заявил Сафонов «РБ Спорту».

По словам агента, у Тюкавина были конкретные предложения от «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива».

В прошедшем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 38 встречах с учетом всех турниров, забил 17 голов и записал на свой счет десять результативных передач.

Трудовой договор Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 16 миллионов евро.