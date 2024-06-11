Корнеев дал совет безработному Дзюбе

Экс спортивный директор столичного «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мыслями насчет дальнейшей карьеры 35-летнего российского центрфорварда Артёма Дзюбы.
«Дзюба будет играть в Китае? Думаю, Артём должен хорошо оценить следующий шаг, так как если это будет повторение прошлого сезона, то можно задуматься о возможном завершении карьеры игрока», - передает слова Корнеева Metaratings.ru.
«Локомотив» отрапортовал об уходе Дзюбы в конце прошлого месяца. В общей сложности нападающий провел в составе московского коллектива 39 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и девять результативных передач.
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