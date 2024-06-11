Юран выбрал европейский чемпионат для Тюкавина

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в разговоре с журналистами поделился мнением о перспективах нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Ему надо развиваться, куда-то уехать. В более серьезный чемпионат. Какой чемпионат ему бы подошел? Испанский. Тюкавин - тонкий исполнитель. В Ла Лиге ему было бы комфортно», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги 21-летний нападающий занял место в топ-3 лучших бомбардиров, записав себе в актив 15 забитых мячей и девять голевых передач. «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице.