Песьяков: Карпин — лучший тренер, с которым я работал

Бывший голкипер «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, является ли Валерий Карпин лучшим тренером, с которым он работал.

«Да, однозначно – номер один. Очень бы хотелось на него посмотреть в Европе. Или сейчас в условном «Спартаке», — приводит слова Песьякова портал «РБ Спорт».

По мнению вратаря, Карпина не было бы в «Ростове», если бы наши команды сейчас играли в еврокубках, ведь это очень амбициозный специалист.

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года (с перерывом). По итогам минувшего сезона клуб занял седьмую строчку в РПЛ, заработав 43 балла в 30 турах.

Контракт Карпина с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.