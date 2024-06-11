Корнеев: «Воробьёв не дотягивает до уровня «Локомотива»

Экс спортивный директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал переход нападающего Дмитрия Воробьёва из «Оренбурга» в стан «железнодорожников».

«Воробьёв не дотягивает до уровня «Локомотива», если клуб ставит задачу быть в тройке. Видимо, ограничения в бюджете заставляют останавливаться на таких вариантах», - передает слова Карнеева Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Воробьёв провел 24 поединка, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу. По итогам минувшего сезона «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.