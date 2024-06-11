Песьяков рассказал, в чём феномен Карпина

Экс-вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о наставнике дончан Валерии Карпине.

«В чем феномен Карпина? Георгич – очень требовательный, но может и дать отдохнуть. Не проблема при нем выпить пива, но будь добр потом этот бокал отработать», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Ростов» занял седьмую строчку в турнирной таблице. В 30 встречах команда Карпина набрала 43 очка.

Действующий трудовой договор Карпина с «Ростовом» рассчитан до конца мая 2026 года. Стоит сказать, что 55-летний специалист также является главным тренером сборной России.