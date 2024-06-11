Агент Сафонов: «Если бы Ивич доработал до конца сезона, «Краснодар» стал бы чемпионом»

Известный агент Алексей Сафонов считает, что «Краснодар» ошибся с увольнением Владимира Ивича с должности главного тренера.

«Мое мнение: если бы Владимир Ивич доработал до конца сезона, «Краснодар» стал бы чемпионом тура за 2-3 до конца», — заявил агент порталу «РБ Спорт».

Напомним, Ивич был уволен в середине марта. Вместо него «Краснодар» пригласил Мурада Мусаева, который ранее уже возглавлял команду.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Краснодар» финишировал на второй строчке в турнирной таблице, отстав от «Зенита» всего на одно очко.

13 июля «Краснодар» впервые в истории поборется за Суперкубок России с «Зенитом».