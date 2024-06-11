Карпукас: «На Евро-2024 Россия боролась бы за плей-офф»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас предположил, как бы могла выступить сборная России на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Сборная России могла бы бороться за выход из группы? Это не обсуждается, сто процентов. Я думаю, даже выше», - цитирует футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем престижного турнира является национальная команда Италии.