В «Дженоа» коротко высказались о Сперцяне

Марко Оттолини, который занимает пост спортивного директора «Дженоа», высказался о потенциальном подписании полузащитника сборной Армении и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«У нас нет интереса к Сперцяну», - передает слова функционера Sport24.

Ранее в прессе также сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны амстердамского «Аякса».

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 33 поединках за краснодарский коллектив, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эдуарда в 20 миллионов евро.