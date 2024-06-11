Песьяков рассказал, почему ушёл из «Ростова»

Новичок «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил, почему принял решение покинуть «Ростов».

«Игра со «Спартаком» каким-то щелчком стала: замена, ошибка, травма и так далее. И мы приняли резкое решение», — заявил Песьяков «РБ Спорту».

Футболист признался, что также устал от длительных переездов, ему хочется проводить больше времени с семьей и наслаждаться более спокойной жизнью.

Напомним, игра 25-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 5:1.

После окончания сезона Песьяков покинул «Ростов» свободным агентом и присоединился к «Крыльям Советов».