Гасилин высказал мнение о шестом подряд чемпионстве «Зенита»

«То, что сделала команда и Сергей Богданович, вызывает уважение. С точки зрения того, что в моментах «Зенит» выглядел не так ярко, как в середине чемпионата - да. Но команда - это живой организм», - приводит слова Гасилина телеканал «Матч ТВ».