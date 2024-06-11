Гасилин высказал мнение о шестом подряд чемпионстве «Зенита»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о выступлении команды Сергея Семака в прошлом сезоне Российской премьер-лиги.
«То, что сделала команда и Сергей Богданович, вызывает уважение. С точки зрения того, что в моментах «Зенит» выглядел не так ярко, как в середине чемпионата - да. Но команда - это живой организм», - приводит слова Гасилина телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что петербургский коллектив стал чемпионом России в шестой раз подряд. В сезоне-2023/2024 «Зенит» вырвал золотые медали в последнем туре. Кроме того, подопечные Сергея Семака стали обладателями кубка и суперкубка страны.
Бан пользователя