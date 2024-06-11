Песьяков: Отрезок в «Ростове» — лучший в карьере

Экс-голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился комментарием о времени, проведенном в донском клубе.

Песьяков выступал за «Ростов» на протяжении семи последних лет (2017-2024).

«Какие они для меня? Если брать футбольную карьеру, то лучшие. Если в целом, мне здесь все нравилось», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Песьяков уже выступал за «Ростов» в 2012 году. За все время он провел 182 матча в футболке дончан и 50 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После окончания сезона 35-летний Песьяков покинул «Ростов» и перебрался в самарские «Крылья Советов».