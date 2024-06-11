Билялетдинов: «Уход Баринова будет потерей для «Локомотива»

«Баринов - один из лидеров «Локомотива». Будет жалко отпускать такого игрока, но футбольный век короткий. Если футболист хочет попробовать что-то новое, пожелаем ему удачи. Но это будет потеря для «Локомотива», - передает слова Билялетдинова «РБ Спорт».