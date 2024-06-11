Билялетдинов: «Уход Баринова будет потерей для «Локомотива»

Экс-футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о потенциальном переходе хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в испанский клуб «Алавес».
«Баринов - один из лидеров «Локомотива». Будет жалко отпускать такого игрока, но футбольный век короткий. Если футболист хочет попробовать что-то новое, пожелаем ему удачи. Но это будет потеря для «Локомотива», - передает слова Билялетдинова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Баринов провел 32 поединка за «железнодорожников», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.
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