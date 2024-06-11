Аленичев считает, что Промес не вернётся в «Спартак»

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, которому грозит тюрьма.
«Я видел, что он начал тренироваться. Поиграет ли он ещё в «Спартаке»? Как раз в том, что он вернётся в клуб, я сомневаюсь. Думаю, история «Спартака» с Промесом закончилась», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Промеса освободили из-под ареста в Дубае 17 мая. При этом нидерландскому футболисту запрещено покидать пределы ОАЭ.
Трудовое соглашение 32-летнего нападающего с московским клубом рассчитано до середины 2025 года.
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