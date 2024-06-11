Аленичев считает, что Промес не вернётся в «Спартак»

«Я видел, что он начал тренироваться. Поиграет ли он ещё в «Спартаке»? Как раз в том, что он вернётся в клуб, я сомневаюсь. Думаю, история «Спартака» с Промесом закончилась», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».