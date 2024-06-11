Песьякову грозит штраф и дисквалификация за шутку про миллиарды от «Зенита»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков может быть оштрафован и дисквалифицирован.

Ранее экс-игрок «Ростова» в шутливой форме заявил, что никак не может потратить миллиарды, которые «Зениту» ему перевел перед матчем 30-го тура РПЛ, где вратарь допустил результативную ошибку.

Как утверждает телеграм-канал «Первый спорт», 35-летний Песьяков может быть оштрафован на сумму до миллиона рублей, а также может быть дисквалифицирован за свою шутку.

Напомним, ранее за подобные слова был наказан полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков.

Этим летом Песьяков покинул «Ростов» и на правах свободного агента перебрался в «Крылья Советов».