Мор отреагировал на новость об увольнении Талалаева из «Химок»

«Для меня это неожиданно. Талалаев проделал хорошую работу, команда заняла первое место, хорошо играют, больше всех забили. Я в недоумении. Пока даже не понимаю, что происходит», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».