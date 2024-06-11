Мор отреагировал на новость об увольнении Талалаева из «Химок»

Экс-защитник столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор высказался насчет новости о возможном увольнении Андрея Талалаева с поста рулевого подмосковных «Химок».
«Для меня это неожиданно. Талалаев проделал хорошую работу, команда заняла первое место, хорошо играют, больше всех забили. Я в недоумении. Пока даже не понимаю, что происходит», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее в прессе появилась информация, что подмосковный клуб намерен расстаться с Талалаевым. Специалист по итогам прошлого сезона вывел команду в Премьер-лигу, заняв первое место в первом дивизионе.
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