«Никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевёл» — Песьяков

Экс-голкипер «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, что ему писали болельщики после ошибки в матче с «Зенитом» (1:2).

В игре заключительного тура РПЛ Песьяков допустил результативную ошибку, что позволило «Зениту» стать чемпионом России.

«На самом деле, все комментарии – однотипные. Самый распространенный – «за сколько?» С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел (смеется)», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 35-летний Песьяков провел 25 матчей во всех турнирах, пропустил 37 мячей и семь раз смог оставить свои ворота на замке.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Ростов» стал седьмым.