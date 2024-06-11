Песьяков рассказал, что должен был стать основным вратарём «Спартака» в чемпионский сезон

Бывший «Спартака» Сергей Песьяков высказался о своём последнем сезоне в столичном клубе.

«Если брать последний чемпионский сезон, Артём Ребров не даст соврать, что я мог начать его как основной вратарь. Я завершал сезон-2015/16 в основе «Спартака», играл достаточно хорошо», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Футболист добавил, что на сборах перед стартом сезона получил травму, поэтому потерял место в основе.

Песьяков принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2017 год, однако несколько лет провел в аренде в других клубах.

На данный момент 35-летний футболист выступает за самарские «Крылья Советов», куда перебрался этим летом из «Ростова».