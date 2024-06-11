Экс-тренер «Спартака» Аленичев: «Я открыт для предложений»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что хочет вернуться к работе.
«Конечно, хочется вернуться к работе. Если появится вариант с клубом, который устроит, с удовольствием буду тренировать. Я открыт для предложений, надеюсь, такой шанс мне представится», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Ранее в прессе появилась информация, что Аленичев может занять пост главного тренера калининградской «Балтики». По итогам минувшего сезона команда вылетела из Премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. После этого клуб покинул Сергей Игнашевич.
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