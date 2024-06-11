Кузяев рассказал, чем Лига 1 отличается от РПЛ

Хавбек «Гавра» Далер Кузяев ответил на вопрос о том, чем отличается французская Лига 1 от РПЛ.

Футболист признался, что разница между чемпионатами заметно ощущается.

«Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей и единоборств», — заявил Кузяев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кузяев выступает за «Гавр» с прошлого лета. За это время 31-летний полузащитник появился на поле в 33 встречах с учетом всех турниров, забил три мяча и записал в свой актив два голевых паса.

Трудовой договор Кузяева с «Гавром» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.