Карпукас высказался о возможном уходе Миранчука из «Локомотива»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о возможном уходе Антона Миранчука из столичного коллектива.
«Сильно ли ослабнет «Локомотив» после ухода Рифата Жемалетдинова и в случае ухода Миранчука? Я думаю, когда такие игроки уходят, это будет удар для любого клуба», - приводят «Известия» слова футболиста.
Трудовое соглашение Миранчука с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2024 года. Антон является воспитанником академии «Локомотива». В минувшем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 38 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
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