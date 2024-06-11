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Вьештица высказался о возможном переходе экс-форварда «Реала» в «Зенит»

11 Июня 2024 • 08:44 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенит» Милан Вьештица поделился мнением о возможном переходе сербского нападающего Луки Йовича в стан чемпиона России.

«Если есть вариант переехать в Санкт-Петербург, то он усилит «Зенит». Это сто процентов. Если получится сделать трансфер, то лично я буду очень рад. Это хорошее усиление для «Зенита», - передает слова Вьештицы Metaratings.ru.

Напомним, что Йович в настоящий момент является футболистом «Милана». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего месяца. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в семь миллионов евро.

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Зенит Милан Вьештица Лука Йович ещё теги
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