Филимонов: «Радости от прихода Станковича в «Спартак» абсолютно нет»

Экс-вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о перспективах нового главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.
«Пока непонятно, какой тренер Станкович. Сколько разных специалистов было в «Спартаке», а результатов как не было, так и нет. Радости от прихода Станковича в «Спартак» абсолютно нет», - передает слова Филимонова Sport24.
Напомним, что в прошлом сезоне команду тренировали испанец Гильермо Абаскаль и босниец Владимир Слишкович. «Спартак» финишировал лишь на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Бан пользователя