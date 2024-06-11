Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон

«Думаю, следующий сезон он начнёт в «Динамо». Клуб попробует снять своё проклятие. Снять проклятие - это значит потратить нормальное количество денег. Команда у них, честно говоря, посредственная», - передает слова Лахтера «Спорт день за днём».