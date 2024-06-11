Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о будущем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«Думаю, следующий сезон он начнёт в «Динамо». Клуб попробует снять своё проклятие. Снять проклятие - это значит потратить нормальное количество денег. Команда у них, честно говоря, посредственная», - передает слова Лахтера «Спорт день за днём».
В прошедшем сезоне 21-летний нападающий поучаствовал в 30 поединках «бело-голубых», в которых отметился 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2028 года.
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