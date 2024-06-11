Точилин назвал игрока «Динамо», которому нет замены в команде

Экс-футболист московского «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина из столичного клуба.
«Не знаю, остается Смолов или нет. Пока Тюкавину нет особой альтернативы. А она ему нужна. По крайней мере для того, чтобы была конкуренция», - высказался эксперт в интервью «РБ Спорту».
Тюкавин – воспитанник академии «Динамо». В минувшем сезоне 21-летний нападающий сыграл 38 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и десятью результативными передачами. Трудовое соглашение форварда с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2028 года.
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