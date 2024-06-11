Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход нападающего Дмитрия Воробьёва в московский «Локомотив» из «Оренбурга».

- Можно сказать, Воробьёв пошёл на повышение в классе. Своей игрой он привлёк внимание клуба, который борется за медали. «Оренбург» занимает места в нижней части таблицы – условно, бьётся за то, чтоб не вылететь. А теперь Воробьёв постарается закрепиться в команде, решающей совсем другие задачи. «Локомотив» не зря на протяжении последних лет причисляется к группе лидеров нашего футбола.

- «Краснодар» в своё время не разглядел Воробьёва?

- Не то чтобы не разглядел. Есть похожие примеры с Фоминым и с Уткиным. Бывает, что ты не можешь раскрыть свой потенциал в родной команде, которая тебя воспитала, но раскрываешь его, переходя в другую. Это зависит от схемы, тактики, набор партнёров, тренера, количества игровой практики или всего в совокупности. Может быть и наоборот – что кто-то придёт в «Краснодар» и раскроется именно там. Это не обязательно значит, что в предыдущих клубах его недооценивали. Просто так складываются обстоятельства, – сказал Селин.

Дмитрий Воробьёв является воспитанником «Краснодара», в 2014-2017 годах играл за разные команды из системы «быков».

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