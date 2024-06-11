Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта «Краснодара» с 24-летним полузащитником Александром Черниковым.

- На сегодняшний день Черников стабильный игрок, но не выше. Думаю, у «Краснодара» не было по нему предложений. Есть футболисты, которые всю жизнь играют в одном клубе. По мастерству, по желанию, по настроению. Черников ещё достаточно молод. Если он вдруг выдаст сильный сезон, то, может, и получит предложение из Европы, хотя это маловероятно.

Черников ответил на вопрос о будущем в «Краснодаре»