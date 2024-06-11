Экс-хавбек краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал новый контракт между «Краснодаром» и полузащитником Александром Черниковым.

- Черников – свой воспитанник, и он находится на лидирующих позициях в команде. В «Краснодаре» на него делают ставку, ему доверяют, с ним связывают будущее. Логично, что с Черниковым решили сейчас продлить контракт. Это практика многих клубов – не ждать истечения старого контракта и подписывать новый.

- Не рискует ли сам Черников? А вдруг получит заманчивое предложение от другого клуба?

- Наверно, его в «Краснодаре» тоже всё устраивает. Он в основе, его любят болельщики, там хорошие условия для развития. У «Краснодара» такая инфраструктура, какой нет у многих клубов. И зачем ему менять это на что-то другое? Если за Черниковым придут клубы, условно, из топ-три, то они обратятся к руководству «Краснодара» с серьёзными переговорами. С другой стороны, «Краснодар» сам сейчас в топ-три, пребывает на лидирующих позициях в российском чемпионате. Может, Черников хочет добиться ещё более высоких результатов с «Краснодаром», являясь неотъемлемой частью этой команды, – предположил Селин.

Новый контракт Александра Черникова с «Краснодаром» рассчитан по 30 июня 2029 года.